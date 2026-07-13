В понеделник силен старт на новия сезон в кулинарната надпревара „Черешката на тортата“ поставя журналистът и продуцент Георги Тошев. Като истински професионален разказвач на истории, домакинът е категоричен, че за него храната е преживяване, затова обича да използва всичките си сетива. Мнението му е, че трябва да се храним и с очите си, затова ястията му са цветни, красиви и добре аранжирани. Това не е случайно, защото въпреки успешната си журналистическа кариера, Тошев е завършил ТОХА и има опит като професионален сервитьор. Той посреща гостите си в първия частен ресторант в София, а за свой помощник в кухнята избира приятелката си Веси Цурбрюг. Мястото не е избрано случайно, защото то е посрещало множество български и чуждестранни популярни гости, артисти и телевизионери, а в уютната му атмосфера витаят спомени от приятни разговори и кулинарни преживявания.

През този сезон новият и различен аспект в кулинарното предаване е, че всяка нова седмица шеф Манчев ще поставя специално предизвикателство и различна задача за участниците. В настоящата седмица фокус ще е мистериозната кутия на шеф Манчев, която всеки звезден участник получава. В нея шеф готвачът е скрил мистериозен продукт, а предизвикателството е той да бъде използван в менюто. Жоро подготвя компилация от ястия, които обича сам да похапва. Леко, свежо и интересно меню, в което всяка оригинална рецепта ще носи почерка и вкуса на домакина. Вечерята му стартира със свежи салати с ягодов дресинг, а за предястие се спира на пъпеш с италианско прошуто, с щипка черен пипер. За основно домакинът приготвя средиземноморски скариди с гарнитура от черен ориз и едамаме, а десертът ще е торта „Павлова“.

Журналистът ще разкрие кой е любимият му десерт от детството и какво обича да похапва. С какви теми ще забавлява звездните си гости Жоро Тошев и ще сподели ли интересни впечатления от многобройните си срещи и увлекателни пътешествия по света? Ще уцели ли вкусовете на гостите и ще оценят ли и специалната изненада, която им е подготвил? Какви оценки ще получи в края на вечерта, гледайте в епизода на „Черешката на тортата“.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова