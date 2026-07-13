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Не пропускайте кулинарните интерпретации и забавните истории на звездните домакини в обичаното риалити по NOVA
Тази вечер от 20:00 ч. започва новият сезон на „Черешката на тортата“, който ще е с променени правила за участниците. Те ще са причина за по-интересни и забавни ситуации за зрителите на кулинарното предаване. В настоящата седмица ще наблюдаваме репортерът на „На кафе“ Елизабет Методиева – Бети, която ще готви трудни и комплексни ястия.
Заедно с нея в кулинарната надпревара ще се включат Виктория Кузманова, Алпер Чочев, Георги Тошев и Юли Тонкин, които ще бъдат изправени пред специално предизвикателство от шеф Манчев. През този сезон участниците ще трябва да използват въображението и креативността си и да включат в своето меню специфичен продукт, скрит в тайна мистериозна кутия.
В предстоящите седмици панелистката Кристина Патрашкова също ще се включи в кулинарната надпревара и ще изуми България с танци, а вероятно и с готварски умения.
Ще бъдат ли извадени от зоната си на комфорт звездните участници в кулинарното риалити? Какви интересни рецепти ще покажат на шеф Манчев и на зрителите на NOVA?
Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.Редактор: Райна Аврамова
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