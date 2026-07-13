Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В „Социална мрежа” на 14 юли от 15:20 ч. очаквайте:
Деца в социалните мрежи: Доколко ефективна ще е забраната им до 16-годишна възраст и достатъчна ли е мярката за да осигури безопасността на децата ни в интернет?
В свят, в който тонове храна се изхвърлят всеки ден, а милиони хора гладуват, група младежи отказват да останат безразлични. Тяхната инициатива "Поколение нулев отпадък" е вдъхновяващ пример за промяна на навиците.
Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Никола Тунев
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