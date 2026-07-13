В понеделник вечер от 20:00 часа започва новият сезон на обичаното предаване „Черешката на тортата“. Този път Шеф Иван Манчев променя правилата и ще изпита креативността на първите домакини чрез мистериозна кутия. Колко бурни реакции ще предизвика съдържанието й – ще видим всяка вечер от понеделник до петък по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова