Чаровната и усмихната адреналинка Виктория Кузманова ще зареди кухнята с много чар и адреналин. Тя е известна на зрителите на NOVA като момиче от комедийното шоу „Господари на ефира“, победител в предаването „Един за друг“ и като любимата на Димитър Рачков. Вики се включва с ентусиазъм в кулинарната надпревара, защото признава, че обича да готви. Домакинята допуска участниците и зрителите до личното си пространство и посреща компанията в дома си, който е успяла да изгради сама. С какви качества успява да я спечели водещият на „Като две капки вода“ и коя е най-голямата й гордост в живота, младата жена с емоционална изповед в уютната си кухня.

Виктория приготвя изискано, но балансирано меню, поднесено по красив и изтънчен начин. Стартира със салата „Цветна градина“, гарнирана с ядливи цветя. За предястие приготвя различни разядки, а за основно се спира на сьомгова пъстърва с опушено пюре. Десертът, с който смята да изкуши гостите си, е тирамису, поднесено по различен и оригинален начин. Домакинята съобразява храната с придружаващия я алкохол, като избира специални вина от бутикови малки магазинчета.

Ще се притесни ли Вики от тайната съставка, скрита в мистериозната кутия на шеф Манчев? Ще се справи ли с предизвикателството или ще потърси помощ от приятел, който да й помогне в приготвянето на продукта?

Майка, домакиня и бизнес дама, младата жена ще се стреми всичко в кухнята й да е перфектно, но какво й коства това в живота? След като разчупиха ледовете в първата вечер, гостите ще се забавляват с многобройните кулинарни изненади, които им е приготвила домакинята и ще споделят тайните си мечти и желания. Ще оценят ли красотата и естетиката, която се забелязва във всяко ястие звездните участници и какви оценки ще дадат на домакинята в края на вечерта?

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова