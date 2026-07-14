В „Социална мрежа” на 15 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Предлагането на работа у нас намалява, някои фирми са принудени да съкращават служители, но броят им все още не е толкова голям. Очаква ли се криза на пазара на труда?

„Чара и Бо”: Една почти истинска история за безпрекословната любов и забавните приключения на двама приятели – малкият Бо и неговия четириног другар. А защо е „почти истинска“ – ще разберем от авторката ѝ.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ивайла Маринова