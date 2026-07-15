В „Социална мрежа” на 16 юли от 15:20 ч. очаквайте:

По данни на Евростат: 14% от младежите ни живеят в риск от бедност при средно 5,8 на сто в останалите страни. По-ощетени в целия ЕС са само гръцките и румънските им набори. Какви са причините?

"Аз, която не познах мъжете": Модерната класика, която променя представите за аномалиите в обществата и задава важни въпроси за самотата, страха и надеждата.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев