Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В „Социална мрежа” на 20 юли от 15:20 ч. очаквайте:
В сезона на жегите и засушаването: Защо все повече фермери прибягват до сондажи и как неизползваният потенциал на язовирите може да помогне в земеделието?
„Игра без бариери - радост за всяко дете“: Приобщаващата среда е възможна чрез обединени усилия на хората, а в Банкя поставиха първата специализирана люлка за деца с увреждания.
Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни