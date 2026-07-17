В „Социална мрежа” на 20 юли от 15:20 ч. очаквайте:

В сезона на жегите и засушаването: Защо все повече фермери прибягват до сондажи и как неизползваният потенциал на язовирите може да помогне в земеделието?

„Игра без бариери - радост за всяко дете“: Приобщаващата среда е възможна чрез обединени усилия на хората, а в Банкя поставиха първата специализирана люлка за деца с увреждания.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев