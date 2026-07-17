Работата му го срещна с Петър Петров – Еврото, Румен Гайтански и Цветан Василев. Специално: адвокат Константин Симеонов за някои от знаковите дела в съвременната ни история.

Правосъдието в България между записите, компроматите и уговорените постове. Бившият главен прокурор Бойко Найденов и бившият градски прокурор на София Николай Кокинов.

На фокус са президентските избори. Прегрупира ли се опозицията? Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Невероятната история на Цариградския архив. Как вместо хартия за вторични суровини, тонове документи на Османската империя се оказаха в България?

Нейният сезон е лятото, но тя винаги води и работата със себе си. Александра Богданска пред Лора Крумова.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Райна Аврамова