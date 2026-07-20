В „Социална мрежа” на 21 юли от 15:20 ч. очаквайте:

„Чуждо дете няма“: УНИЦЕФ с грижа за най-малките в България – ще подкрепя програмите срещу насилието над деца, приобщаващо образование и ранната интервенция.

Тя е HR директор на годината за 2024 и предлага различен поглед към лидерството в епохата на промяна. Анастасия Стоянова-Драгоева разказва за практическите примери и споделения опит в дебютната си книга за мениджъри.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев