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Адамс срещу Пукалови в "Семейни войни"
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Пукалови от Горна Оряховица и семейство Адамс от София.
Семействата си откраднаха по един рунд в началото, като Пукалови взеха първия, а Адамс втория рунд. Точките от трети рунд отидоха отново при Пукалови, а от четвърти при Адамс и така отборите достигнаха до финалния рунд, който да реши изхода от тази битка. Адамс успяха да спечелят този важен рунд и това им донесе победата с 371:134 точки.
Те продължиха с доброто си представяне и в „Бързи пари“, където събраха 212 точки и спечелиха 3067,75 € от този епизод.
Днес Адамс ще посрещнат семейство Димитрови от Плевен.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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