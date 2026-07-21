В „Социална мрежа” на 22 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Манията по пептидите превзема света, все повече хора избират лесния път към отслабването. А предлаганите онлайн неодобрени субстанции могат да заразяват, могат и да убиват. И вече го правят! Какви са опасностите?

Кои са защитните механизми на психиката, които снижават тревожността, вътрешните конфликти и емоционалното напрежение? И как да различим здравото поведение от незрелите действия?

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ивета Костадинова