Под егидата на кмета на Община Бургас, г-н Димитър Николов, галерия DG Art Gallery, наследник на Галерия за модерно изкуство и Vivacom Art Hall Оборище 5 представя за първи път в града ексклузивната изложба „Пеперуди и диаманти“ - селекция от произведения на едни от най-значимите представители на британското съвременно изкуство. Събитието е важна част от културния календар на Общината и от инициативите, свързани с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата.

Официалното откриване ще се състои на 31 юли 2026 г. от 18:30 ч. в Културен център „Морско казино“ (Морска градина, гр. Бургас).

Жителите и гостите на града ще имат уникалната възможност да се докоснат до изключителна частна колекция на галерията, включваща произведения на световноизвестни автори – от пионера на поп арта Сър Питър Блейк до съвременния провокатор Деймиън Хърст.

Експозицията ще бъде подредена в залите „Александър Георгиев - Коджакафалията“ и „Георги Баев“ и ще бъде отворена за посещения от 1 до 31 август 2026 г., всеки ден от 10:00 до 21:00 ч.

Изложбата включва творби на Sir Peter Blake (сър Питър Блейк), Marc Quinn (Марк Куин), Damien Hirst (Деймиън Хърст) и The Connor Brothers (Братята Конър) – художници, които през последните десетилетия оказват съществено влияние върху развитието на международната съвременна художествена сцена. Макар всеки от тях да притежава ярко разпознаваем авторски почерк, изложбата ги обединява чрез символиката на пеперудата и диаманта – образи, които присъстват в творчеството им като метафори за красотата, трансформацията, вечността и ценността на живота.

За трета поредна година DG Art Gallery и Културен център „Морско казино“ – Бургас представят колекционерска изложба със световно признати автори. След успешните експозиции, посветени на модернистите на XX век – Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Хуан Миро и други, както и на емблематични представители на американското поп и съвременно изкуство – Анди Уорхол, Джим Дайн и Стивън Уилсън, настоящата изложба насочва фокуса към Великобритания – страна, дала едни от най-влиятелните художници на нашето време.

За авторите в изложбата:

Сър Питър /Блейк Sir Peter Blake/, роден през 1932 г. е сред най-значимите британски художници и основоположник на поп арта. Световна известност му носи съавторството на легендарната обложка на албума на The Beatles – Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967 г.). Творчеството му е признато с рицарско звание през 2002 г., а негови произведения са част от водещи световни музеи.

В изложбата авторът е представен със серията Paris Suite – колажен визуален дневник, вдъхновен от Париж. Творбите съчетават наситени цветове, символи като пеперудата и препратки към поп икони като Брижит Бардо. Някои от произведенията са изпълнени с диамантен прах, който придава на повърхността специфично сияние и магическо отражение на светлината.

Марк Куин /Marc Quinn/, роден през 1964 г. е водещ британски съвременен художник и ключов представител на емблематичното поколение Young British Artists (YBA). Творчеството му изследва човешкото тяло, идентичността и връзката между изкуството и науката, а сред най-известните му творби е автопортретната скулптура Self, изработена от собствената му замразена кръв.

Представената селекция акцентира върху серията Landscapes, където природата, изгревите и залезите се превръщат в символи на жизнения цикъл и промяната. Важна тема в експозицията са и пръстовите отпечатъци – увеличени до монументални размери, те функционират като абстрактни композиции и уникален биологичен знак за индивидуалност, памет и идентичност.

Деймиън Хърст /Damien Hirst/, роден през 1965 г. е сред най-известните и влиятелни съвременни художници в света и водеща фигура на движението Young British Artists. Творчеството му е концептуално и провокативно, като изследва темите за живота, смъртта, вярата и науката чрез емблематични произведения като акула във формалдехид и обсипан с диаманти череп.

Представените произведения в изложбата са четири от най-разпознаваемите му серии:

* The Empresses (2022) – мащабни калейдоскопични композиции от пеперудени крила и червен брокат, посветени на пет исторически жени владетелки.

* Spot Paintings – характерните за него цветни точки, които изследват връзката между реда, науката и медицината.

* The Sanctums – абстрактни релефни творби с богата текстура, вдъхновени от сакралната архитектура.

* The New Religion – произведения, които съчетават научна символика и религиозна иконография, анализирайки стремежа на модерния човек към безсмъртие.

Братята Конър /The Connor Brothers/ е британско артистично дуо, създадено от Джеймс Голдинг и Майк Снел. Те са международно признати със своя отличителен стил, който съчетава ретро изображения от средата на XX век с остроумни, иронични и провокативни текстове. Творчеството им изследва теми като любовта, психичното здраве и социалните стереотипи, балансирайки между поп арт и концептуално изкуство.

Експозицията включва техни произведения, при които текстът е неразделна част от изображението. Използвайки естетиката на стари реклами и корици на книги, авторите създават визуални разкази и съвременни афоризми. Кратките фрази коментират с хумор човешките взаимоотношения и провокират зрителя към самоирония и лична интерпретация.

За DG Art Gallery:

DG Art Gallery е най-новият проект на Деница Атанасова-Гергова, създаден през 2026 г. като естествено продължение на повече от петнадесет години активна работа в областта на съвременното и модерното изкуство. Галерията развива международни изложбени проекти, изгражда частни и корпоративни колекции и създава културни инициативи, които свързват българската публика с водещите имена на световната художествена сцена.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова