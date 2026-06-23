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Очаква се температурите и във Великобритания да надхвърлят 39 градуса в следващите дни
18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Починали са и двама души на 80 и 95 години.
И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на Острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година.
Гореща вълна обхвана Западна и Южна Европа
Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целия месец май.Редактор: Мария Барабашка
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