18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Починали са и двама души на 80 и 95 години.

И докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на Острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година.

Гореща вълна обхвана Западна и Южна Европа

Преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целия месец май.

Редактор: Мария Барабашка