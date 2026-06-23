Иран отрече новината за ядрената си програма, съобщена от Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева вицепрезидентът на САЩ каза, че Техеран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната.

Според Ванс ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и на примирието.

Джей Ди Ванс съобщи, че Иран ще допусне инспектори на МААЕ след разговорите със САЩ

Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто САЩ и Иран обявиха меморандума за разбирателство, „Хизбула“ уби петима израелски войници, а удари на Тел Авив взеха поне 67 жертви. По-рано Вашингтон се съгласи с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив.

"Работим с нашите съюзници - от израелците до арабските страни от Персийския залив, за да се уверим, че примирието ще се запази. И сме много, много доволни. Иранците допускат ядрени инспектори в страната си за първи път от дълго време насам. Очевидно ще засилим този режим на проверки, за да гарантираме, че те никога няма да имат ядрено оръжие", заяви Ванс.

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Редактор: Цветина Петкова