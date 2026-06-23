Гърция предприема нова стъпка за решаване на един от най-сериозните проблеми в островните си райони - липсата на достъпни жилища за хората, които работят в обществените услуги.

Властите започват програма за изграждане, закупуване и обновяване на домове, предназначени за медицински персонал, преподаватели, служители на полицията и бреговата охрана, които ще бъдат командировани на отдалечени острови.

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Мярката идва в отговор на нарастващите трудности пред държавните институции да осигурят кадри в редица туристически райони. В много от островните общности наемите са достигнали нива, непосилни за специалистите, а свободните жилища са ограничени заради силното развитие на туристическия сектор.

Програмата се реализира от Министерството на вътрешните работи, съвместно с местните власти, и в първите си два етапа ще обхване 12 острова в Егейско и Йонийско море. Плановете предвиждат създаването на около 100 жилища, които ще бъдат използвани от новоназначени служители в здравеопазването, образованието и структурите за сигурност.

Вече се работи по проекти на островите Липси, Астипалея, Итака, Тинос, Аморгос и Патмос. На по-късен етап към инициативата ще се присъединят още Сими, Карпатос, Агатониси, Сифнос и Серифос.

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Един от най-мащабните проекти е на остров Тинос, където исторически хотел ще бъде преустроен в жилищен комплекс с 18 апартамента. За реализацията му е осигурено държавно финансиране от близо 3 милиона евро.

На Аморгос вече е одобрено изграждането на пет нови жилища, а на Сифнос и Серифос се подготвят допълнителни комплекси за настаняване на държавни служители.

Според гръцките власти инициативата има стратегическо значение за островните общности. Освен че ще облекчи жилищния проблем на специалистите, тя трябва да гарантира и устойчивото функциониране на болници, здравни центрове, училища, полицейски управления и служби за сигурност в райони, които традиционно изпитват недостиг на кадри.