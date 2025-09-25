Правителството в Гърция предприема стъпки за спиране на нови разрешителни за краткосрочни наеми тип Airbnb до още пет района. Очаква се мярката да бъде приложена и в Солун, Санторини, Ханя, Парос и Халкидики, където туристическото търсене е увеличило рязко краткосрочните наеми, създавайки сериозна жилищна криза. Масовото обявяване на имоти в платформите намали наличността за дългосрочни наеми и доведе до увеличение на наемите с до 20% през последните две години.

Само през юли 2025 г. са регистрирани около 246 000 имота, отдаващи се чрез краткосрочни платформи, което е с близо 57 000 повече спрямо предходната година. Това води до значителен недостиг на жилища за дългосрочно отдаване и рязко покачване на наемите в редица райони на страната, обясни в „Здравей, България” адвокат Константина Харизанова.

„Недостигът на дългосрочни жилища вече не засяга само млади семейства или местни хора. Проблемът засяга и ключови професии като лекари, учители и полицаи, които не могат да намерят жилище, когато бъдат преместени служебно в други райони на страната“, заяви тя.

Спират разрешителни за имоти Airbnb в Солун, Санторини, Ханя, Парос и Халкидики

Гръцкото правителство обяви първия пакет от мерки за ограничаване на краткосрочните наеми. Сред тях са замразяване на новите регистрации за краткосрочно отдаване под наем в определени зони на Атина; Строги административни ограничения за издаване на лицензи за подобна дейност; Повишени данъчни задължения за собственици, предлагащи имотите си чрез платформи като Airbnb; Финансови стимули за дългосрочно отдаване, включително освобождаване от данък доход за физически лица, които отдават имоти на дългосрочен наем.

Предвидените глоби за нарушителите са солидни и започват от 5000 евро и може да достигнат до 20 000 евро. "Проверките ще са засилени, а освен това и администратичната част - заради множеството изисквания, е солидна", подчерта адвокат Харизанова.

Хотелиерите посрещат с одобрение новите мерки. Очакванията са, че ограничаването на Airbnb ще пренасочи туристическия поток към традиционните места за престой.

