Проблемите с доставките на горива в Русия, появили се след серията украински удари по петролна инфраструктура, вече започват да се отразяват не само на икономиката, но и на ежедневието на обикновените граждани. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов.

През последните дни в социалните мрежи се появиха множество видеоклипове от различни руски региони, показващи опашки по бензиностанциите, ограничения при продажбата на горива и дори конфликти между шофьори.

Скок в цените на горивата в Русия заради украинските атаки

Според Стефанов обаче официалната позиция на руските власти остава непроменена.

„За руския режим това не е сериозна криза. Посланието е, че подобни проблеми са преодолявани и преди и ще бъдат преодолени отново. Владимир Путин е изцяло концентриран върху войната в Украйна, а случващото се в тила не изглежда да е сред основните му приоритети“, коментира той.

Журналистът обърна внимание на противоречивите сигнали, които идват от Москва. От една страна властите уверяват, че гориво има достатъчно, а от друга признават, че се водят разговори за внос.

„Получава се почти абсурдна ситуация. Едни представители на властта твърдят, че няма никакъв проблем, а в същото време Кремъл признава, че се обсъжда внос на горива. Вече има доставки от Индия, Казахстан и вероятно от други държави“, посочи Стефанов.

Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край

По думите му най-съществената промяна е, че за първи път от началото на войната негативните последици започват да се усещат осезаемо от руското общество.

„Обикновеният руснак започва да разбира какво означава война. Доскоро конфликтът беше далечен за много хора. Сега обаче проблемите стигат до джоба им - няма бензин, има ограничения и това променя нагласите“, каза той.

Според Стефанов украинските атаки срещу енергийни обекти вече оказват влияние върху различни сектори на руската икономика. „Липсата на горива засяга земеделието, транспорта, туризма. Ударите по енергийната инфраструктура са част от нов етап в конфликта, при който Украйна използва срещу Русия тактика, подобна на тази, която Москва години наред прилагаше срещу украинската енергетика“, отбеляза журналистът.

Въпреки това той не вижда признаци за предстоящ решителен обрат във войната. „Нито Русия, нито Украйна са близо до преломен момент. И двете страни продължават да воюват, но към момента не се виждат условия за бързо развитие, което да доведе до край на конфликта“, смята Стефанов.

По темата за евентуална ядрена ескалация той изрази мнение, че подобен сценарий остава малко вероятен. „Има две държави, с които Кремъл е принуден да се съобразява - Китай и Индия. Особено Китай. Това е една от причините да смятам, че Русия няма да прибегне до използване на ядрено оръжие“, заяви журналистът.

Според него, въпреки нарастващите икономически затруднения и ударите по стратегически обекти, перспективите за мир остават далечни. „Ако се съди по последните изявления на Путин, няма признаци за промяна в курса. За мир засега не може да се говори“, заключи Чавдар Стефанов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова