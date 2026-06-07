Над 500 млади таланти блеснаха на сцената на Националния многоезичен фестивал „Словото - сила и необятност”. В трите дни в залата на читалище „Отец Паисий-1893” своите постановки представиха 51 състава от училища и читалища от страната и чужбина.

В журито на фестивала са авторитетни имена като доц. Маргарита Божилова, преподавател в НАТФИЗ, д-р Зоя Капон, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и други специалисти във филологията, чуждите езици, драматургията и актьорското майсторство.

Сред оценяващите е и журналистът от NOVA Ники Василковски. А малко по-късно Нова Броудкастинг Груп ще даде и една от специалните награди на многонационалния фестивал.

„В момента се намирам във Велинград. Освен че е спа столицата на Балканите, градът е известен с още нещо. Тук се провежда многонационалния, многоезичен театрален фестивал, в който участват ученици от цяла България и от различни точки на света. Той се провежда в читалище „Отец Паисий-1893” с над 50 състава. Като част от журито се заредих със страхотни емоции за месеци напред. Невероятни представления, а малките деца дадоха всичко от себе си, за да покажат своя талант и това, което са научили”, разказа Ники Василковски.

Редактор: Боряна Димитрова