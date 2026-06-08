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Вълнуващата комедия влиза в домовете на потребителите през видео платформата NOVA PLAY
Репортерът на „На кафе“ Елизабет Методиева – Бети, в рубриката й „Елизабетско“, се среща с Алекс Сърчаджиева в нейния втори дом - Сатиричен театър „Алеко Константинов“ в София. Актрисата разказва повече за комедията на Яна Титова „Брънч за начинаещи“, която зрителите вече могат да гледат в NOVA PLAY. Актрисата е щастлива, че българското кино намира своя път и дом във видео платформата NOVA PLAY и споделя, че зрителите ще получат съвети от нейната героиня как да изгонят негативната енергия от дома си.
„Имах възможност да бъда в някои от кината на премиерите и срещата с публиката е много зареждаща за мен. Всичко, което ние правим, театър или кино, е за публиката. Никога не съм си броила представленията, в които участвам, но е важно, че работата ми носи удоволствие. Въпреки натрупаната умора, всяка среща с публиката ме зарежда“, признава Сърчаджиева.
Актрисата участва в множество представления в Сатиричния театър, сред които „Всички обичат Гари“, „Оскар“, „Креват за двама“ и "Политическо сатирично кабаре", което се адаптира регулярно според времената, в които живеем. Целият състав на театъра е част от последното, а съвсем скоро всички заедно тръгват на голямо турне из страната. Също така й предстоят представления на спектакъла, създаден в почит на Георги Парцалев – „100 години Георги Парцалев“.
Гледайте новата българска комедия „Брънч за начинаещи“ в NOVA PLAY.Редактор: Райна Аврамова
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