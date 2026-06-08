Трите финала на конкурса „Най-добър младежки стартъп в България 2026", организиран от Фонд на фондовете под патронажа на Министъра на иновациите и дигиталната трансформация, се проведоха в края на май в София. Официалната церемония по награждаването ще се състои на 10 юни 2026 г.

Младежи на възраст 18–29 години вече застанаха пред експертно жури и представиха своите бизнес идеи в три категории - Business Stars (малък бизнес), Future Unicorns (технологични стартъпи) и SDG Dragons (проекти за устойчиво развитие).

Събитията се проведоха в Инкубатора на София Тех Парк и ОББ Милениум център, а въпроси към екипите и оценки за идеите поставяха представители и експерти от Европейската комисия, Столична община, Българска фондова борса, Стопански факултет на СУ, ОББ, CleanTech Bulgaria, Vitosha Ventures 2, Ballena Ventures, Innovation Capital, New Vision 3, Silverline Capital, SIS Credit, The Edge, BCause и др.

В категория Business Stars финалистите представиха разнообразни проекти в сферата на малкия бизнес: от „Airbnb за паркоместа" и смарт визитки за B2B екипи, през платформа за финансова грамотност с геймификация и мрежа за споделени преносими батерии, до дигитално приложение за футболен скаутинг, соларни щори, които генерират електроенергия, екологични восъчни кърпи за многократна употреба и SaaS решение за верификация на EV зарядни сесии.

В категория Future Unicorns акцентът беше върху технологии с потенциал за глобално мащабиране. Състезаваха се идеи като AI гласови агенти за бизнес обаждания, инструмент за защита на авторство чрез криптографски сертификати, персонализирано AI приложение за стайлинг, образователни интерактивни симулации за училища, огнеустойчиво покритие за строителството, устойчив моден бранд и приложение за управление на сервизната история на автомобили.

В категория SDG Dragons финалистите предложиха решения, насочени към Целите за устойчиво развитие: аркадна машина, работеща с рециклирани бутилки; интелигентна система за събиране на дъждовна вода за напояване; водоразтворими пликчета като алтернатива на пластмасата; термочувствителен стикер, предупреждаващ за риск от микропластмаса в бутилката; дигитална система за лоялност, насърчаваща използването на многократни чаши в кафенета; приложение за планиране на менюта и намаляване на хранителни отпадъци; спортна платформа за резервации на игрища и образователна картова игра за българска история.

Сред финалистите бяха както младежи и студенти от цяла България, така и ученици от горен гимназиален курс и българи, обучаващи се в университети в Нидерландия, Австрия, САЩ и др.

Официалната церемония по награждаването на 10-ти юни ще събере финалисти, партньорите на конкурса, медии, академичната и научна общност, както и представители на различни институции. Ще бъдат отличени трите най-добри стартъпа от всяка категория, а тази година за първи път ще бъде присъдена и специална награда Public Spotlight Award след онлайн гласуване.

Public Spotlight Award ще бъде връчена от медийните партньори на “Най-добър младежки стартъп в България 2026” - Net Info и NOVA. Отличието ще постави под светлините на прожекторите младежкия стартъп с най-голямо одобрение от аудиторията. Победителят ще се определи чрез директен вот в приложението NOVA PLAY, където потребителите оценяват финалистите въз основа на видео представяния на идеите им.

Проектът, събрал най-много гласове, ще получи специалното отличие, а неговите създатели – възможност за ексклузивно интервю и медийно отразяване в платформите на Net Info.

Можете да гласувате за фаворита си единствено през приложението Nova Play, като по този начин се гарантира високо ниво на защита и достоверност на резултатите. За целта е необходимо да свалите Nova Play от Google Play или App Store, където ще откриете рубриката „Най-добър младежки стартъп“. Проектите са разпределени в три категории, като само с един клик може да изберете предпочитания от вас стартъп: https://play.nova.bg/tvshow/startup-bulgaria-2026/662296

Подробно можете да се запознаете с проектите и във vbox7.com в рубриката „Future Builders: Best Startup 2026“ на следния линк - https://www.vbox7.com/beststartup2026. След всяко видео в края на статията има линк, който води към приложението Nova Play.

Ако искате да подкрепите своя фаворит, направете го в приложението до 12:00 ч. на 9-ти юни 2026 г.

Редактор: Райна Аврамова