В „Социална мрежа” на 12 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Над 90% от пожарите у нас се дължат на човешка грешка, а горещините и липсата на превенция допълнително увеличават риска. Взехме ли си поука след миналогодишния огнен ад?

От хора на варненските момчета до голямата сцена: Фронтменът на „Фондацията” Славин Славчев разказва за музикалните успехи и житейските трудности. В рубриката „Предизвиквам те ...” с Деси Жаблянова.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев