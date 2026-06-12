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Димитрови срещу Плодчетата в "Семейни войни"
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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Плодчетата и семейство Димитрови и двете от София.
В двубоя между двете семейства доминираха Плодчетата, които бяха по-бързи и точни през цялата игра. На Димитрови не им оставаше друго, освен да се опитат да откраднат точки. Успяха обаче само в един рунд, което не беше достатъчно за победа и Плодчетата продължиха напред с резултат 322:110 точки.
В „Бързи пари“ събраха 110 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Плодчетата ще се изправят срещу семейство Черешкови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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