NOVA / Красена Ангелова
-
„На кафе“ с Мона, Любо Киров, Борислав Захариев и Симона Загорова
-
Денислава: Във финалния кръг на Smart Face всичко зависи от късмета
-
Смела и късметлийска игра и в "Сделка или не"
-
Черешкови се изправят срещу Плодчетата в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: За безредиците в Белфаст и визията на центъра на София
-
„На кафе“ с Рене Карабаш, Маги Джанаварова, Елин и Виктор Топузакови
Не пропускайте тази събота след централната емисия новини
Цени, мерки срещу поскъпването, сигнали за спекула – от месеци инфлацията приковава вниманието и на потребителите и на държавата. Но с колко всъщност е поскъпнал животът ни? Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Нели Тодорова и операторът Николай Кънчев проверяват какво стои зад официалните данни и откъде идва разминаването между цифрите на хартия и усещането ни за инфлация.
Авторски експеримент показва как и защо се променя стойността на основни стоки в последните месеци. А икономисти, статистици и експерти от Европейската централна банка обясняват какви механизми движат цените и как те тежат на джоба ни. Екипът на NOVA тръгва и по следите на сигнали за спекула, за да проследи нарушенията и реакциите на институциите. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.
Гледайте „Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA“ на 13 юни, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни