Цени, мерки срещу поскъпването, сигнали за спекула – от месеци инфлацията приковава вниманието и на потребителите и на държавата. Но с колко всъщност е поскъпнал животът ни? Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Нели Тодорова и операторът Николай Кънчев проверяват какво стои зад официалните данни и откъде идва разминаването между цифрите на хартия и усещането ни за инфлация.

Авторски експеримент показва как и защо се променя стойността на основни стоки в последните месеци. А икономисти, статистици и експерти от Европейската централна банка обясняват какви механизми движат цените и как те тежат на джоба ни. Екипът на NOVA тръгва и по следите на сигнали за спекула, за да проследи нарушенията и реакциите на институциите. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Гледайте „Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA“ на 13 юни, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Редактор: Райна Аврамова