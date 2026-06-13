Ричард Гиър и Джулия Робъртс ще открият любовта в романтичната комедия "Хубава жена" тази неделя от 20.00 ч. по NOVA. Филмът, превърнал се в класика за няколко поколения и променил романтичния жанр в киното, едва ли се нуждае от представяне. Ролята на Джулия Робъртс в тази лента, отличена със "Златен глобус" и номинации за "Оскар" и БАФТА, изстрелва кариерата ѝ до висините на Холивуд.

Джулия влиза в ролята на неопитната проститутка Вивиан, която случайно се запознава с богатия бизнесмен Едуард Луис (Ричард Гиър) и връзката им прераства в незабравима любовна приказка. Съвременната интерпретация на сюжета за "Пепеляшка" завладя сърцата на зрителите по цял свят, а всички започнаха да наричат Джулия Робъртс "хубава жена". Парчето към филма Pretty Woman се превърна в един от големите хитове на 90-те години.

Не пропускайте романтичната история на Джулия Робъртс и Ричърд Гиър във филма "Хубава жена" тази неделя от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова