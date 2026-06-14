За пета поредна година се проведе националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2026", организиран от Фонда на фондовете. Тази година участваха 333 младежки екипа, с повече от 600 участника. Активно са се включили български студенти от чужди университети, както и млади чужденци, живеещи в България. В студиото на „Събуди се“ са двама участника от част от победителите в конкурса – Дария Танчева и Никола Георгиев, които разказват повече за форума и за идеите, с които спечелиха конкурса.

„Нашата идея е RainReborn – интелигентна система за събиране и използване на дъждовна вода. Това е система, която събира и филтрира дъждовната вода. Съхранява я в резервоари и след това с помощта на изкуствен интелект, системата полива само когато е необходимо. По този начин пестим колкото е възможно повече вода“, разказва повече за проекта, отличен в категорията SDG Dragons, Дария Танчева.

„Нашият проект бе CAR BNP, платформа за споделено паркиране, свързваща шофьори със собственици на паркоместа. Нещо като AIRBNB, но за паркиране. Големите градове имат хроничен проблем с паркирането и се опитваме да го решим. Но за целта има две страни – отдаващи и наемащи. Опитваме се да съберем данните и да помогнем на шофьорите, търсещи паркоместа. По този начин помагаме и на градовете“, сподели своята идея Никола Георгиев, която получи отличие в категорията “Business stars”.

Дария споделя, че учи в Частна езикова гимназия Проф. Иван Апостолов с профил предприемачество. В началото на годината получават задача да измислят нещо иновативно, което да решава проблем. Така класът се обединява около каузата за пестене на вода и успяват да реализират идеята си.

Според Никола Георгиев голяма част от връстниците му не знаят накъде да се ориентират, докато конкурса, организиран от Фонда на фондовете може да им даде посока и да открият себе си в предприемачеството.

И двамата победители са категорични, че след участието им в конкурса успяват да надградят и той успява да ги мотивира да не се отказват. По време на конкурса имат среща с ментори, които им помагат в реализацията.

Редактор: Райна Аврамова