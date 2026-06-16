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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Черешкови от София и семейство Дамаджанови от Стара Загора.
Черешкови започнаха с победа в първи рунд, но Дамаджанови бързо изравниха резултата във втори рунд, откраднаха точките на Черешкови в трети и спечелиха четвърти рунд, което ги изведе много напред в резултата. Черешкови имаха последен шанс за победа в пети рунд. Те си спечелиха правото да разкриват отговори първи, но познаха само два от тях и събраните точки не им стигнаха да стопят голямата разлика. С краен резултат 279:213 точки, отборът от Стара Загора продължи към „Бързи пари“.
Там Дамаджанови събраха 183 точки, с което не успяха да вземат по-голяма печалба, но дадоха заявка за силно представяне и в следващия епизод.
Днес те ще се изправят срещу семейство Пепелянкови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
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