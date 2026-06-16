В епизода на сериала тази вечер екипът на „ФБР“ тръгва по следите на прецизен сериен убиец, който отвлича и убива жестоко жени, който имат напълно идентична външност. Преди да извърши престъплението обаче престъпникът се опитва да ги моделира по своя собствен вкус за „перфектната съпруга“.

Междувременно ситуацията става още по-напрегната. Докато специален агент Маги Бел (Миси Перегрим) се бори за попечителството над племенницата си Ела срещу нейния биологичен чичо, тя разбира, че убиецът е наблюдавал и нея, и детето.

Не пропускайте развръзката шести епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова