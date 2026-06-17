Епизодът на „ФБР“ тази вечер започва с шокиращо престъпление на остров Governors Island в Ню Йорк, където маскиран нападател застрелва хладнокръвно рейнджър от националния парк. Специалните агенти Маги Бел и ОА Зидан веднага поемат случая.

Докато разследват убийството, агентите откриват поредица свързани престъпления и актове на вандализъм. Всички улики ги отвеждат към неочаквано място – екстремистка онлайн общност. Членовете на тази мрежа вярват в различни конспиративни теории и са убедени, че държавните институции крият истината от хората. Скоро става ясно, че думите им в интернет са започнали да прерастват в реално насилие по улиците.

Екипът на „ФБР“, ръководен от Изобел Кастил и Джубал Валентайн, се изправя пред изключително трудна задача. Те ще се изправят срещу невидим враг, който се крие зад компютърните екрани, но същевременно е готов на жестоки терористични актове.

Не пропускайте развръзката седми епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова