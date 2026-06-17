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Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
Ивет Лалова – за спорта и грижите около сина си.
Джулиана Гани пред Бети за пътуването си до Китай.
Американецът, който обикаля българските села, за да готви традиционни ястия.
Специалната среща в предаването ще бъде с Дара Екимова.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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