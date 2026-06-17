Ивет Лалова – за спорта и грижите около сина си.

Джулиана Гани пред Бети за пътуването си до Китай.

Американецът, който обикаля българските села, за да готви традиционни ястия.

Специалната среща в предаването ще бъде с Дара Екимова.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова