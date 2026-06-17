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Коментират Марияна Хил, Радослав Илиев и Милен Иванов
В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” бяха преводачът Марияна Хил, историкът Радослав Илиев и експертът по сигурност Милен Иванов.
Първата тема, която те обсъдиха, бяха отношенията между България и Северна Македония и поредните предизвикателства пред добросъседството. Повод за дискусията станаха зачестилите провокации, включващи дипломатически и протоколни гафове, както и последният случай с палежа на два автомобила на българската мисия в западната ни съседка. Случаят предизвика и остри реакции в родния парламент.
След това дискусията премина към темата за образованието и провелото се в сряда национално външно оценяване. Повече от 110 хиляди седмокласници и десетокласници се явиха на матурата по български език и литература. Гостите коментираха представянето на децата, както и "образователната ножица" между успеха на учениците и материалните възможности на техните семейства.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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