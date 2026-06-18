Епизодът на „ФБР“ тази вечер започва с обир на карго пратка, при който трима митнически служители са застреляни.

Елитният отряд подозира, че случилото се е свързано с изтичане на вътрешна информация. Офисът на „ФБР“ се свързва с Клей Вос – бивш военен и приятел на Омар Адом „ОА“ Зидан. Разследването бързо насочва екипа към сложна схема, свързана с полицейска корупция и издирване на откраднато злато.

Драматичен обрат обаче ще принуди ОА да се изправи срещу своя близък приятел.

Не пропускайте развръзката осми епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова