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Гледайте премиерния осми епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA
Епизодът на „ФБР“ тази вечер започва с обир на карго пратка, при който трима митнически служители са застреляни.
Елитният отряд подозира, че случилото се е свързано с изтичане на вътрешна информация. Офисът на „ФБР“ се свързва с Клей Вос – бивш военен и приятел на Омар Адом „ОА“ Зидан. Разследването бързо насочва екипа към сложна схема, свързана с полицейска корупция и издирване на откраднато злато.
Драматичен обрат обаче ще принуди ОА да се изправи срещу своя близък приятел.
Не пропускайте развръзката осми епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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