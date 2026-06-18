Докато на пистата тя трябваше да бъде спринтьор и да се състезава сама, то в телевизионния ефир Ивет Лалова-Колио вече ще се учи на щафетно бягане, защото вчера стана ясно, че тя ще партнира на Павел Николов в това да водят новия сезон на най-екстремното риалити „Игри на волята“.

Ивет Лалова-Колио: В „Игри на волята“ ще победи този, който умее да се адаптира най-добре

Пред репортерът на „На кафе“ Деси Жаблянова тя разказва защо спортът винаги е играл една от най-важните роли в живота ѝ и разказва повече за подкрепата си към благотворителния футболен проект „Мач на надеждата“, организиран от фондацията на бившия капитан на националния отбор Стилиян Петров с цел набиране на средства за борба с онкологичните заболявания и подпомагане на пациенти в нужда, включително бивши футболни легенди.

Павел Николов и Ивет Лалова-Колио поставят началото на нова ера в “Игри на волята”

„Днес съм тук в една различна роля. Защото за мен спорта винаги е бил нещо повече от просто резултати, победи или загуби. Спортът е обединител и ни показва, че има надежда в моменти на трудност. Затова много благодаря на Стилиян Петров за поканата. За мен беше чест да се докосна до толкова големи имена, да видя тази огромна подкрепа тук, в Бургас“, споделя Ивет Лалова-Колио.

За теб е много важно децата да спортуват. Затова имаш и школа. Защо според теб е толкова важно да бъдат насочени към спорта, независимо какъв е той?

Защото на първо място спортът е здраве. За да бъдем здрави, трябва да се храним добре и да се движим. Освен това спортът възпитава едни от най-важните качества, които искаме да имаме в живота си, за да бъдем успешни. А именно – дисциплина, колегиалност, уважение към останалите. Това да можеш да изпълняваш задачи, да продължаваш напред, когато ти е трудно. Да не навеждаш глава в моменти на преминаване на препятствия.

Ще тичаш или ще гледаш Световното първенство по лека атлетика?

Вече не тичам, правя нещата с по-бавна скорост. Наслаждавам се повече и ги правя по-умно. Също така ги премислям повече.

Знам, че има друг човек, който вече дирижира живота ти?

Не мога да не кажа, че тичам двойно повече след този малък човек, защото е изключително бърз. Дори собствената му майка не може да го хване. Това не е бавната част от живота ми, но частта с тичането, бързането и спринтирането, с вечния стремеж да бъда първа, остава на заден план.

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