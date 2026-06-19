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Гледайте премиерния девети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA
В епизода на „ФБР“ тази вечер елитният отряд се отправя на тежка мисия. Агентите разкриват смразяващ заговор на терористи, които са поели дистанционен контрол над търговски полети и планират да разбият едновременно няколко пътнически самолета. Екипът започва напрегната надпревара с времето, за да предотврати мащабна катастрофа.
Опасността от самолетна катастрофа събужда болезнени спомени у специален агент Стюарт Скола. Случаят го връща към личната му трагедия и спомените за неговия брат, който е сред жертвите на атентатите от 11 септември в Ню Йорк.
Не пропускайте развръзката девети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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