В епизода на „ФБР“ тази вечер елитният отряд се отправя на тежка мисия. Агентите разкриват смразяващ заговор на терористи, които са поели дистанционен контрол над търговски полети и планират да разбият едновременно няколко пътнически самолета. Екипът започва напрегната надпревара с времето, за да предотврати мащабна катастрофа.

Опасността от самолетна катастрофа събужда болезнени спомени у специален агент Стюарт Скола. Случаят го връща към личната му трагедия и спомените за неговия брат, който е сред жертвите на атентатите от 11 септември в Ню Йорк.

Не пропускайте развръзката девети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова