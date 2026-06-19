Часове остават до старта на Coca-Cola The Voice Турнето 2026 в Пазаржик. Екипите в момента издигат сцената в парк „Острова“, където довечера от 18.00 ч. на нея ще се качат Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, FYRE и I.N.I. и други имена от българската музикална сцена.

„Трескава подготовка кипи за концерта тази вечер. Хиляди посетители се очакват тук в парк „Острова“. От сутринта започна работата по изграждането на сцената. Освен музиката, организаторите подготвят зони с фото и видео инсталации, както и площи за танци, разпределени из целия парк. На сцената ще се качат 8 изпълнители, сред които Криско, Torino & Pashata, TITA и много други. Активностите започват в 16.00 ч., а началото на концерта е в 18.00 ч.“, разказва репортерът на NOVA Илиян Велков, който е на мястото на събитието.

След Пазарджик турнето продължава към Варна и Бургас, а големият финал е в Пловдив.