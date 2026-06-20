В студиото на „Събуди се“ гостуваха едни от най-актуалните имена от българската музикална сцена - Torino & Pashata в компанията на любимото лице на The Voice Мари-Никол.

„Coca-Cola The Voice Турнето 2026 върви с пълна сила. Ние се върнахме в София от Пазарджик, за да бъдем днес тук при Вас. Радваме се на хиляди доволни младежи, които идват на всеки един концерт с нетърпение“, споделя Мари-Никол.

„Лятото винаги е приятен сезон за нас. Защото стотиците срещи, които имаме с хилядите хора в различните градове, ни зареждат и ни правят изключително щастливи. А и в крайна сметка ние за това работим. Заради това създаваме нова музика. За да може да радваме хората и да ги правим истински щастливи“, поясняват Torino & Pashata и допълват, че организацията на турнето Coca-Cola The Voice Турнето 2026 през годините винаги е била безкомпромисна и на ниво.

„Всичко е много стриктно и контролът е на високо ниво. Промяната в турнето през годините е свързана основно с изпълнителите. Хубаво е да има разнообразие, за да може и публиката да бъде изненадана. Torino & Pashata също не спират да надграждат и да добавят по един член към тяхното дуо. Те са страхотни професионалисти и допринасят страшно много и за турнето и като наши дългогодишни приятели на радио и телевизия The Voice. Радваме се да работим с тях, защото внасят много цвят всяка година и надграждат постоянно техните изпълнения. Обръщат специално внимание на всички, които искат да се снимат с тях на турнето.“, разкрива Мари-Никол.

„Тази година имаме тромпетист – Станислав Лазаров, които излиза с нас на сцената. Нашето отношение е персонално към всеки човек и това е, което ни отличава от някои други артисти. Умеем да комуникираме с публиката. И поотделно с всеки човек в публиката по индивидуален начин. Това е някаква магия. Качество, което ни е дадено от Господ. Звучи странно, но успяваме. Пред нас може да има пет, десет, 15 хиляди души, някак успяваме да ги видим всичките. Да усетим енергията на всеки един“, потвърждават Torino & Pashata.

Torino & Pashata разказват още, че имат любима почитателка – момиченце от Горна Оряховица, което страда от детска церебрална парализа. Името ѝ е Ани. С родителите ѝ присъства на всеки техен концерт в районите на Горна Оряховица, Велико Търново. „Тя е на 8-9 годинки. Малкото внимание, което успяваме да ѝ обърнем всеки път, когато тя присъства, за нея значи много и я зарежда за дълго време. Имаме много истории с деца като нея и обичаме да помагаме. Често се включваме в благотворителни каузи. Това ни зарежда истински.“

„Турнето Coca-Cola The Voice е най-голямото и чаканото лятно преживяване без аналог в България. Събира безплатно стотици млади хора и е хубав повод родителите да разнообразят ежедневието на децата си с хубава българска музика. Бяхме в София и Пазарджик, на 15 юли сме във Варна, на 18 юли в Бургас. Следва Севлиево, а грандиозният финал на турнето тази година на 11 септември ще бъде в Пловдив.“, разказва Мари-Никол.

Може ли музиката да помага на битката срещу наркотиците, повече за новия албум на Torino % Pashata „Бедни и богати“, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова