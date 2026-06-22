В епизода на „ФБР“ тази вечер Джубал отива да се срещне с дългогодишния си информатор, но когато той не се появява, изпраща Маги и О Ей до дома му, за да проверят защо е пропуснал срещата. Те откриват един мъж и когато го разпитват, той казва, че информаторът е бил отвлечен. Дава на екипа флашка, съдържаща фалшива информация за предстояща пратка с наркотици, която заразява един от силно защитените им компютри. Елитният отряд научава, че информаторът е бил отвлечен от терористичната група ForeFront и е принуден да изпълнява техните заповеди в опит да освободи брат си Даниш и да попречи на ФБР.

Агентите се присъединяват към американските маршали, за да ескортират Даниш до трансферния му затвор, но конвоят е нападнат от ForeFront. Въпреки това успяват да го задържат, но Джубал е принуден да застреля маршал, който тайно е работил за групата.

Не пропускайте развръзката в десети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова