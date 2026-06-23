Екипът на „ФБР“ разследва стрелба в приют за бездомни. Агентите смятат, че става дума за престъпление на основата на омраза, тъй като приютът приема имигранти. Разбират, че използваното оръжие е изработено с 3D принтер и смятат, че стрелецът има връзки с мотоциклетна банда.

След като арестуват изработилия оръжието, който се оказва роднина на стрелеца, той им разказва, че стрелбата в приюта е била непреднамерена. Арестуваният признава, че е бил нает да отвлече човек, пребиваващ в приюта, като в случая е замесен и мексикански наркобарон. В процеса на разследването агентите разбират, че този човек е любовницата на наркобарона, за която се носят слухове, че е откраднала пари от него. Случаят става все по-заплетен, след като тя признава, че мотива да бъде преследвана от мексиканците е сина на наркобарона, който се оказва цел на много желаещи да го отвлекат. Агентите достигат до извода, че този, който държи момчето, не работи за баща му, а има лична вражда с него и използва момчето, за да достигне до могъщия му баща.

Не пропускайте развръзката в единадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова