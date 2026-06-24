Екипът на „ФБР“ се впуска в поредната напрегната надпревара, за да спаси момиче - жертва на на сексуална експлоатация. След като планирана операция срещу мрежата за трафик на сексуални услуги се обърква, агентите от ФБР се оказват замесени в търсене на избягало момиче. С помощта на диспечер, екипът успява да проследи местонахождението на Аналис, но пристигат късно, разбирайки, че тя вече е убита от похитителите си.

Екипът арестува брата на убиеца и го убеждава да свидетелства, за да разкрие местоположението на сестрата на Аналис и други отвлечени момичета. Специалните агенти са изненадани да научат, че Аналис все пак е жива и скоро я намират в сметище на косъм от смъртта. Въпреки всичките им усилия, сестрата на Аналис е убита, преди да бъде спасена, което кара Маги да се чувства виновна, че първоначално не е спасила сестрите.

Не пропускайте развръзката в дванадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова