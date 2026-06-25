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Гледайте тв играта тази сряда от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Юлия Соколова от Нови Искър.
Юлия започна играта си с кутия номер 19. След като отказа първата оферта от 1500 €, с втората, тя замени кутия 19 за кутия 13. В средата на играта, когато все още имаше 15 000 € и 20 000 € в неразкритите кутии, Юлия неочаквано прие оферта от 750 €. Със сигурна сума в ръце, тя уверено довърши играта, но разбра, че е пропуснала възможности за по-голяма печалба. В последните три кутии останаха чаша, 5 € и 15 000 €, а офертата на Банкера бе 2500 €. Още по-интересно стана на финала, където в едната кутия остана чашата, а в другата 15 000 €. В този момент Юлия можеше да има оферта от 6000 €. Щастливата развръзка за нея дойде накрая, когато в кутията си откри чаша. Така Юлия си тръгна от „Сделка или не“ с повече, отколкото можеше да спечели от кутия 13, ако бе играла до край.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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