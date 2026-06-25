След като двама съдебни заседатели по широко отразяван процес срещу мафията са застреляни, екипът „ФБР“се впуска в разследване на организираната престъпност. Скоро агентите разбират, че съдебните заседатели може би изобщо не са били цел на сицилианската мафия. Американски шериф, охранявал съдените заседатели, също е убит в дома си. Разследването прави връзка между миналото му като инструктор по строева подготовка във Военната академия в Корнуол и настоящото престъпление.

Агентите отварят стар случай на сексуално малтретирани от охранителя служители в Академията. Случаят придобива личен характер за Скола, когато той научава, че един от бившите му инструктори по строева подготовка от военната академия, може да има връзка с него. Скола е изненадан да научи, че бившият му инструктор е последната мишена, но полага всички усилия, за да го защити от убиеца, докато О.А. не го залови. След размисъл Скола също така заключава, че приятелят му Дейвид Мъри е бил сексуално малтретиран по време на престоя им в академията, което хвърля яснота върху обстоятелствата около самоубийството му.

Не пропускайте развръзката в тринадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова