В петък в „Твоят ден” ще видите:

След гласуваните промени в закона за съдебната власт – ще бъде ли гарантирана независимостта на правосъдието и какво предстои?

Бюджетът – план за стабилност или риск за икономиката? Кои са силните страни и къде са слабостите?

И още: След трагедията с три жертви на магистрала „Тракия” – необходими ли са спешно нови съоръжения и по-строг контрол в опасните отсечки?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ивайла Маринова