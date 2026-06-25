Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в „Твоят ден” ще видите:
След гласуваните промени в закона за съдебната власт – ще бъде ли гарантирана независимостта на правосъдието и какво предстои?
Бюджетът – план за стабилност или риск за икономиката? Кои са силните страни и къде са слабостите?
И още: След трагедията с три жертви на магистрала „Тракия” – необходими ли са спешно нови съоръжения и по-строг контрол в опасните отсечки?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Ивайла Маринова
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