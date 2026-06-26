Съботният киноследобед ще стартира със семейната лента „Нужни са двама“, която разказва историята на две момиченца, които удивително си приличат. Едната - Аманда Лемън, расте в сиропиталище, а другата – Алиса Калоуей, в дома на богатия си добросърдечен баща (Стив Гутенберг). Противна и зла жена иска да се омъжи за бащата, но случайността завежда дъщеря му в летен лагер за сираци, основан от покойната й майка. Лагерът се намира на брега на езеро, където е разположено и тяхното лятно имение. Там тя среща своята двойница. Момиченцата замислят невероятен план как да разделят бащата и алчната натрапница и да го съберат с добрата възпитателка от приюта (Кристи Али).

Режисьор на филма „Нужни са двама“ е Анди Тенант, а близначките Мери-Кейт и Ашли Олсен отново ще се забъркат в куп бели и забавни приключения, за да създадат перфектното за тях семейство с Кристи Али и Стив Гутенберг. Лентата на режисьора е вдъхновена от класиката на Марк Твен „Принцът и просякът”.

По-късно от 15.00 ч. очарователната комедия „50 първи срещи“ ще покаже по забавен начин, че за истинската любов не съществуват никакви пречки и обстоятелства. В главните роли зрителите ще видят звездните имена Дрю Баримор, Адам Сандлър, Роб Шнайдър, Шон Остин и Дан Акройд.

Романтичната комедия на режисьора Питър Сигъл ще срещне зрителите със забавния ветеринар Хенри Рот (Адам Сандлър), който живее на Хаваите и се радва на компанията на отпочиващите жени. Той изоставя живота на плейбой, след като се влюбва в Луси (Дрю Баримор), която страда от загуба на краткотрайната памет. Тъй като не може да си спомни, че се е запознала с него, Хенри трябва да ухажва Луси всеки ден с надеждата, че и тя ще отвърне на чувствата му. Какви забавни приключения им предстоят и ще успее ли Хенри да спечели сърцето на Луси?

Не пропускайте развръзката в романтичните комедии „Нужни са двама“ от 13.00 ч. и „50 първи срещи“ от 15.00 ч. тази събота по NOVA

Редактор: Райна Аврамова