Убийството на машинист води екипа на „ФБР“ до отвличането на пътнически влак Voyager, пътуващ за Ниагарския водопад с 200 пътници, включително О.А. и приятелката му Джема. След като няколко други железопътни служители са открити убити, екипът установява, че всички са били отвлечени от група опечалени членове на семейството, загубили своите близки при железопътна катастрофа, довела до изтичане на химикали в Уест Либърти, Охайо.

О.А. и други пътници се опитват да спрат похитителите, но бързо са спрени, а Джема е ранена. Когато водачката на похитителите се обръща срещу съучастниците си, тя разкрива, че използва влака като управляема ракета към централата на CTX Industries, за да причини още по-голяма катастрофа. О.А. евакуира пътниците в задната част на влака, отделя ги от локомотива и се опитва да успокои лидерката, но тя се самоубива. Ще успее ли О.А. да се качи в кабината на машиниста и да спре влака, преди да стигне до централата на CTX?

Не пропускайте развръзката в четиринадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова