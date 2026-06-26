169 млади оперни певци от 26 държави кандидатстваха за първи тур на конкурсното прослушване за предстоящия XXVI Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет. Напливът е рекорден в историята на класа, създаден през 2001 г. от д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ.

Жури, водено от маестра Кабаиванска ще определи до 30-ти юли 30 полуфиналисти, които преминават във втори тур - прослушване на живо пред нея. То ще се проведе на 14-ти септември в Софийската опера и балет. Тогава маестрата ще избере 10 финалисти, с които ще работи три седмици върху тяхното музикално и артистично усъвършенстване.

Най-добрите от тях ще се представят на Галаконцерт в Софийската опера и балет на 4-ти октомври. По традиция в тържествената финална вечер ще бъдат обявени новите стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска" в НБУ с генерален спонсор Фантастико груп, стипендиите на името на големите български оперни певци Христина Ангелакова и Михаил Попов, както и наградените с участие в концерти на Софийската филхармония, спектакли на Софийската опера и балет и във фестивала „Дни на изкуствата на НБУ".

Празничният концерт ще отбележи 35-ия рожден ден на Нов български университет. В жест на благодарност към НБУ и към своята маестра, към младите надежди на сцената на Софийската опера ще се присъедини една от звездите на Школата Кабаиванска – мецосопраното Вероника Симеони, преди броени дни аплодирана от публиката на Ла Скала за ролята й на Фенена в „Набуко" от Джузепе Верди. Нейното участие ще отбележи и 65-ата годишнина от дебюта на Кабаиванска в Ла Скала.

Голямото събитие в съпътстващата програма на майсторския клас е представянето на албума RAINA DIVA - съвместно издание на Нов български университет и престижното болонско издателство Scripta Maneant. Снимки от личния архив на Райна Кабаиванска, придружени от нейни кратки коментари, разказват за изключителната й кариера на артист и преподавател. Свидетелства за великата дива дават и музикалният агент Адуа Павароти, дългогодишният директор на Ла Скала, Театро Реджо ди Парма и Театро Комунале ди Болоня Карло Фонтана, д-р Георги Текев и други големи персонажи, споделяли нейния път в изкуството.

„Всяка есен, когато дойда в София за моя майсторски клас с Нов български университет, се връщам към моята младост, към студентските години. Очаквам с нетърпение и този септември, за да видя новите млади хора, тръгнали по пътя на оперното изкуство – този красив и труден път." сподели Райна Кабаиванска.

XXVI Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в НБУ се реализира с медийната подкрепа на Нова Броудкастинг Груп.

Редактор: Райна Аврамова