Бюджет ще има, но спорът за парите на държавата остава. Коментар на Деница Сачева от ГЕРБ.

Нови разкрития около тайното общество, което набира последователи и ги въвлича в зависимости и финансови загуби. Разследване на Мариета Николаева.

Дипломация от сърцето на Италия. В „Тук и сега“ посланик Марчело Апичела.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова