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В "На Фокус с Лора Крумова" на 28 юни очаквайте
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„Пресечна точка”: За разследването по казуса „Баба Алино” и омразата в публичната реч
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"Съдебен спор" поради отказ от родителство
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„На кафе“ с Петър Калчев, Михаела Маринова, Илиян и Ралица Паскалева
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„Ничия земя“: Новите братушки във Вакарел
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Удовлетворителна игра и добра печалба в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Бюджет ще има, но спорът за парите на държавата остава. Коментар на Деница Сачева от ГЕРБ.
Нови разкрития около тайното общество, което набира последователи и ги въвлича в зависимости и финансови загуби. Разследване на Мариета Николаева.
Дипломация от сърцето на Италия. В „Тук и сега“ посланик Марчело Апичела.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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