Неделният киноследобед ще стартира романтичната комедия „Любов без конкуренция“, в която Франческа Баркър Маккормак и Майкъл Джоузеф Нелсън ще се изправят един срещу друг. Лентата проследява историята на Моли, която ръководи местната група на майките и тази година те участват в престижната награда „Група за модерно родителство на годината“. Новодошлият в града Ашли създава конкурентна група за татковци и започва ревностно състезание с Моли и нейния екип...

По-късно от 14.15 ч. зрителите на NOVA ще станат свидетели на неочаквано предложение за брак в премиерната романтична лента „Хаштаг: сгодени“. След невероятната случка и заснетото видео, което превръща двама непознати в интернет сензация, те решават да се възползват от популярността си. Но докато поддържат илюзията пред света, между тях започват да се зараждат истински чувства. Ще успеят ли да открият любовта сред шума на социалните мрежи?

Не пропускайте развръзката в романтичната комедия „Любов без конкуренция“ от 12.30 ч. и премиерната лента „Хаштаг: сгодени“ от 14.15 ч. тази неделя по NOVA

Редактор: Райна Аврамова