Тази неделя вечер от 23.00 ч. по NOVA Анджелина Джоли и Джони Деп влизат в опасна игра на котка и мишка в екшън-трилъра „Туристът“. Номинираната за три „Златни глобуса“ лента е дело на режисьора Флориан Хенкел фон Донерсмарк, който впечатли киногилдията с отличения си с „Оскар“ дебют „Животът на другите“. Именно желанието на Анджелина да работи с него я привлича към проекта. Донерсмарк решава, че трябва да ѝ намери равностоен партньор и чрез своя продуцент се свързва с Джони Деп, който е привлечен от идеята да си партнира за пръв път на екран с актрисата. Но това, което убеждава Деп да се присъедини към екипа, е невероятната история, написана от Донерсмарк.

Франк (Джони Деп) е американски турист, който посещава Италия, за да лекува разбитото си сърце. Елиза (Анджелина Джоли) е необикновена жена, която умишлено пресича пътя му за свои собствени цели. На фона на главозамайващата Венеция Франк се впуска в преследване на един романс, но скоро се оказва, че той самият е преследваният, след като двамата с Елиза са заклещени във водовъртеж от интриги. В тази опасна игра се намесват тайнствен престъпник, британската полиция, италианският Интерпол, руски биячи, а финалът е изненадващ и неочакван.

Не пропускайте развръзката в екшън-трилърa „Туристът“ тази неделя от 22.35 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова