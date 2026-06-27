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Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Масло без масло. Под лъскавата опаковка истината може да е съвсем различна. Доктор Кремена Стоева от Българската агенция по безопасност на храните.
Код червено в българското здравеопазване. Бившият здравен министър Петър Москов.
Маршрут към личното. Кога един таксиметров курс се превръща в запис за социалните мрежи?
Непознатият Борис Дали пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVAРедактор: Райна Аврамова
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