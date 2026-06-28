По традиция всеки последен уикенд на месеца е време за занаятчийския базар на „Да хванеш гората“. Репортерът на NOVA Юлиан Стоянов се среща на мястото на събитието с Галя Щърбева и разказва за интересните срещи и предложения от занаятчиите. Двамата опитват коктейл с череши на бара, които са фокус на изданието на занаятчийския базар. На него могат да бъдат открити пресни череши и боровинки, отглеждани от IT специалисти, които са в градината не само в свободното си време.

Черешите са от областта на Кюстендил и са произведени и набрани от един от героите на предаването „Да хванеш гората“.

„Имаме много нови производители – месни и млечни продукти. Новината е, че има и рибни деликатеси – див улов от българското Черноморие. Подходящи са за летния сезон и винаги трябва да надграждаме. През юли почиваме и продължаваме през август. Следващият уикенд ви очакваме на занаятчийски базар в Пловдив, който също ще ни е последен за лятото. От края на август и септември се завръщаме и продължаваме с базарите и тези невероятни производители“, разказа водещата Галя Щърбева.

Днес на базара ще се готви специална паста и ще има брънч с пресни продукти от щандовете.

Занаятчийският базар на „Да хванеш гората“ се намира в градината на хотел „Хилтън“ и е отворен за посетители до 17.00 ч.

Редактор: Райна Аврамова